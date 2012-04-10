〔新债招标〕中国国开行五年债利率高于预期,供给过大等令其需求一般(更新版)

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* 国开行五年债中标利率4.11%,高于预测均值

* 投标倍数1.75倍,需求一般

* 改制及大量供给或令其利差进一步扩大

路透上海4月10日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二招标的五年期固息金融债需求一般,中标利率高于市场预期.交易员表示,受改制及供给量大等因素影响,国开债发行利率较其他政策性银行金融债利差或进一步走扩.

业内人士稍早透露,该国开行五年债中标利率为4.11%,高于此前市场4.06%的预测均值,投标倍数1.75倍.

"(国开债)发的太多了,而且我觉得这个利差今后会更大."上海一位券商交易员说,

他并表示,受3月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅超出预期影响,昨日午盘相近期限金融债收益率已经普遍有所走升,国开六年期金融债报到4.21%、4.22%左右,所以今日五年期4.11%的发行结果也没有太超出市场的预料.而在一级半市场上该期债需求亦较差,买方报价在4.15%左右.

中债登银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种最新收益率3.9307%.二级市场上,剩余期限近五年的国开行120214券CN120214=CFXS在4.08%附近有成交.

由于国开行正在向商业银行改制,其发行的人民币债券零风险权重将于2012年12月31日到期.据路透统计显示,国开行2011年人民币债券发行量近10,650亿元,而今年初至今发行量也已达到3,270亿元.

该期债为国开行今年第17期金融债.具体条款如下:

第17期

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发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标时间 4月10日

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 4月16日

起息日 4月16日

分销期 4月11日-4月16日

上市日 4月20日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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