〔新债招标〕中国国开行五年债利率高于预期,供给过大等令其需求一般(更新版)

欧洲已公布经济指标--2017/2/16
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
(新增交易员评论、更多细节)
* 国开行五年债中标利率4.11%,高于预测均值
* 投标倍数1.75倍,需求一般
* 改制及大量供给或令其利差进一步扩大
路透上海4月10日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二招标的五年期固息金融债需求一般,中标利率高于市场预期.交易员表示,受改制及供给量大等因素影响,国开债发行利率较其他政策性银行金融债利差或进一步走扩.
业内人士稍早透露,该国开行五年债中标利率为4.11%,高于此前市场4.06%的预测均值,投标倍数1.75倍.
"(国开债)发的太多了,而且我觉得这个利差今后会更大."上海一位券商交易员说,
他并表示,受3月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅超出预期影响,昨日午盘相近期限金融债收益率已经普遍有所走升,国开六年期金融债报到4.21%、4.22%左右,所以今日五年期4.11%的发行结果也没有太超出市场的预料.而在一级半市场上该期债需求亦较差,买方报价在4.15%左右.
中债登银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种最新收益率3.9307%.二级市场上,剩余期限近五年的国开行120214券CN120214=CFXS在4.08%附近有成交.
由于国开行正在向商业银行改制,其发行的人民币债券零风险权重将于2012年12月31日到期.据路透统计显示,国开行2011年人民币债券发行量近10,650亿元,而今年初至今发行量也已达到3,270亿元.
该期债为国开行今年第17期金融债.具体条款如下:
第17期
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发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 五年/固息
招标时间 4月10日
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 4月16日
起息日 4月16日
分销期 4月11日-4月16日
上市日 4月20日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保
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