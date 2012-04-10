〔中国汇市〕人民币兑美元早盘维稳,贸易数据较优支撑后续人民币走势

* 人民币兑美元即期早盘维稳

* 中间价略低于上日

* 贸易数据好于预期,短期支撑人民币汇价

* 区间运行仍是人民币兑美元主旋律

路透上海4月10日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘变动不大.3月贸易数据公布后,市场反应淡定.鉴于贸易数据好于预期,支撑人民币汇价,下午市场或将面临美元抛压.

恒生银行(中国)有限公司交易主管卢敏强指出,3月份出口落在预期内,而进口却相对较弱,但整体优于预期,短线将带动人民币上涨.而中长线仍需要视欧洲及美国等外围经济体情况而定.

3月中国出口同比增长8.9%,进口同比增5.3%,贸易顺差53.5亿美元.

上海一银行交易员也认为,贸易数据只能在短期对人民币形成支撑,长期而言,人民币兑美元仍将维持区间运行的状态.

"目前的汇价区间是央行愿意看到的,如果后期政策没有调整的话,在这个区间内仍会徘徊一段时间."他并称.

该交易员指出,目前的汇价区间基本上意味着今年以来既不升值也不贬值,但是汇价波动仍然还在,比较符合央行一贯的口风,扩大波动区间,维持汇率相对稳定.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3048元,上日为6.3021元;北京时间11:47,人民币兑美元即期报6.3077元,上日收盘价为6.3085元.

北京时间11:51,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3095/15元,上日尾盘报6.3100元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3300/00,上日尾盘为6.3310元.

东京汇市欧元兑美元周二大致持稳,市场静待中国贸易数据出炉,以及日本央行在结束两日货币政策会议后公布决定.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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