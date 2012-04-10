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市场报道 | 2012年 4月 10日 星期二 12:14 BJT

〔标题新闻〕马来西亚2月工业产出较上年同期增长7.5%,高于路透调查预估的增长6.5%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nK7E7ND026]

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