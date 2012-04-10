〔中国货币市场〕隔夜回购利率上行,月内资金面尚看好机构倾向短期拆入(更新版)

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月16日
2月16日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:03时,1港元=0.88395 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.66 7.84 2.55 南玻 12.26 6.14 2.26 深康佳 4.54 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.85 ST中冠
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京4月10日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二七天期以上多大跌,隔夜则转而上行.市场人士表示,月内到期资金量较大,加之预计15日会有不少存款准备金退款,部分机构尚看好月内资金面情况,需求则多集中于隔夜品种,进而推高利率.
"机构基本上都在出钱,基本上都是逆回购."华东地区一银行交易员称,"只有一些小农信社、券商还在借钱."
上海一国有银行交易员亦指出,本月公开市场到期量还可以,预计15日中旬准备金调整时还会有相当量的退款,均可助资金面应对财政存款的冲击;部分机构预计后期资金面仍会宽松,故将需求集中在隔夜品种.
路透统计显示,本周央行公开市场央票和正回购到期量合计为1,910亿元.
近几年统计数据显示,每年四五月份间,主要因缴税等因素,银行体系会有相当规模的资金以财政存款的形式流向央行,从而减少商业银行的流动性.
按照规定,银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据上一时点需缴存准备金的存款基数,对应缴的存款准备金进行调整,多退少补. 本月5日因一季度末银行上冲存款规模,补缴较多,机构多预计15日调整时会有相当量的资金退出.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0029 2.9375 +6.54 4,003.92
七天CN7DRP=CFXS 3.7046 3.7516 -4.70 562.02
14天CN14DRP=CFXS 3.7837 3.9930 -20.93 29.58
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0023 2.9258 +7.65 1,367.96
七天CHICNY7D=CFXS 3.7076 3.7604 -5.28 111.43
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9500 2.6250 +32.50 291.63
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9700 2.5100 +46.00 37.22
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0100 3.1200 -11.00 3.50
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0100 2.9160 +9.40 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.7045 3.7600 -5.55 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.7700 4.0000 -23.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.9946 2.9125 +8.21 --
七天SHICNYSWD= 3.7008 3.7442 -4.34 --
三个月SHICNY3MD= 4.8543 4.8659 -1.16 --
===============================================================================(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进/杨淑祯
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
2月16日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:03时,1港元=0.88395 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.66 7.84 2.55 南玻 12.26 6.14 2.26 深康佳 4.54 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.85 ST中冠
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