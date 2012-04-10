〔中国能源〕自4月起执行垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元--发改委

路透北京4月10日电---中国进一步完善垃圾焚烧发电价格政策.国家发改委称,自4月1日起执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元人民币,并明确高出火电价格部分由省级电网负担0.1元.

发改委网站刊登通知称,每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时;但若以垃圾处理量折算的上网电量低于实际上网电量的50%时,视为常规发电项目,不得享受垃圾发电价格补贴.

对于高出当地火电标杆上网电价的部分,通知规定,由当地省级电网负担每千瓦时0.1元;其余部分纳入全国征收的可再生能源电价附加解决.

目前国内火电上网价格约在每千瓦时0.4元.

所谓"电价附加",是对可再生能源发电价格高出常规能源发电价格部分,在全国范围内进行分摊,目前随销售电价征收的可再生能源电价附加标准为每千瓦时0.8分钱.

中国目前为风电按风资源丰度为依据执行四档标杆上网电价,价格在每度电0.51-0.61元之间;并从今年起为太阳能光伏发电项目执行每度电1元的标杆上网电价.(完)

参看详情请点选(here)