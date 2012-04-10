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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 12:43 BJT

〔东北亚情势〕美国称美韩认为朝鲜发射导弹是挑衅(更新版)

(本文由路透中文网编译提供)

(新增细节)

路透华盛顿4月9日电---美国五角大楼发言人George Little表示，美国国防部长帕内塔周一晚间与韩国国防部长金宽镇通电话，讨论朝鲜计划发射导弹一事。

“两位领导人都认为朝鲜发射导弹是严重挑衅，违反了朝鲜的国际义务以及联合国安理会决议，”Little称。

周一早些时候，美国敦促朝鲜不要进行核试验或发射卫星，并呼吁中国发挥对朝鲜的影响力，防止类似的“挑衅行为”。

韩国媒体周日报导称，朝鲜不顾美国和邻国反对，不仅在推进卫星发射计划，还准备进行第三次核试验。

美国国务院重申了敦促朝鲜勿发射卫星的忠告，称此举违反联合国安理会决议以及2月29日的弃核化协议。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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