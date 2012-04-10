〔东北亚情势〕美国称美韩认为朝鲜发射导弹是挑衅(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但仍较一个月前高企
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
(新增细节)
路透华盛顿4月9日电---美国五角大楼发言人George Little表示，美国国防部长帕内塔周一晚间与韩国国防部长金宽镇通电话，讨论朝鲜计划发射导弹一事。
“两位领导人都认为朝鲜发射导弹是严重挑衅，违反了朝鲜的国际义务以及联合国安理会决议，”Little称。
周一早些时候，美国敦促朝鲜不要进行核试验或发射卫星，并呼吁中国发挥对朝鲜的影响力，防止类似的“挑衅行为”。
韩国媒体周日报导称，朝鲜不顾美国和邻国反对，不仅在推进卫星发射计划，还准备进行第三次核试验。
美国国务院重申了敦促朝鲜勿发射卫星的忠告，称此举违反联合国安理会决议以及2月29日的弃核化协议。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保
路透2月16日 - 菲律宾股市周四收高，扳回上日失地，工业和金融股领涨。印尼股市收低，备受关注的雅加达特区首长第一轮选举结果不明朗。 非官方的样本投票计数显示，雅加达特区现任首长钟万学(Basuki Tjahaja Purnama)和前教育部长阿尼斯(Anies Baswedan)在周三的选举中都未能以多数票胜出，因而将举行第二轮投票。 大选委员会预计将在约两周后宣布官方结果，第二轮投票最早料在4月举行。 印尼股市 收低0.1%，受金融股拖累。 PT Bank Mandiri Tbk 跌2%，收在近两周最低位。 菲律宾股市 收高1.5%，上两个交易日曾大幅下跌。 新加坡股市 延续涨势，收高0.3%，受金融股和工业股提振。 星展银行(DBS) 上涨1.7%，尽管该行的季度获利录得两年来最低水平。 泰国股市 延续涨势，上涨2.1%，创下三个月中最大收盘价。