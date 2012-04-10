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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 12:54 BJT

〔标题新闻〕马来西亚3月棕榈油库存下降5%至1,959,240吨,降幅超过市场预期的3.5%--MPOB

注:马来西亚棕榈油局(MPOB)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nK7E7ND021]

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