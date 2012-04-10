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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 13:29 BJT

〔标题新闻〕澳洲Fairfax正与AIBM就收购新闻网站Business Spectator进行排他性谈判--消息

注:AIBM为Australian Independent Business Media缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8FA1WP]

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