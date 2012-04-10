〔中国经济〕一季度企业家信心指数环比回升,企业景气指数降幅收窄

* 一季度全国企业家信心指数回升至123

* 全国企业景气指数降0.4点至127.3,唯降幅缩窄

* 服务业、房地产业等信心指数回升

* 预期企业景气指数更显乐观

路透北京4月10日电---中国国家统计局发布全国企业景气调查结果显示,一季度全国企业家信心指数环比回升,企业景气指数继续下滑但幅度收窄.显示企业家信心缓慢恢复,景气状态企稳.

统计局网站周二刊登的新闻稿称,一季度全国企业家信心指数为123,比去年四季度回升2.1点,结束了去年全年信心指数逐季下滑的态势;企业景气指数为127.3,比去年四季度略降0.5点.

"事实上去年一至四季度企业景气指数下滑态势比较明显,今年一季度则与去年四季度几乎持平,呈现企稳迹象."中国经济景气监测中心潘建成称.

除房地产业信心指数低至86.5以外,其他行业的信心指数处在118-156之间.其中,社会服务业、房地产业、工业和建筑业均呈回升态势.

**预期企业景气指数回升**

全国企业景气调查度显示,一季度企业景气在持续回落后出现止跌企稳的迹象.其中即期企业景气指数为120.3,比去年四季度回落7.9点;预期企业景气指数为132.0,比去年四季度回升4.4点.

"这种(乐观)预期一方面来自需求的逐渐回暖,比如工业生产者出厂价格环比止跌回升就从一个侧面反映需求回暖的趋势;另一方面或许反映了企业家对宏观调控的信心."潘建成表示.

分行业看,工业、房地产业、建筑业与去年四季度基本持平,信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业、社会服务业分别回落9.1、7.4、3.4、2.9、2.0点.(完)

欲了解更多详情,请点选中国国家统计局网站(www.stats.gov.cn)