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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 14:17 BJT

《企业看点》--4月10日财务活动报导摘要

路透班加罗尔4月10日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 华尔街日报援引知情人士报导称,印度企业集团Sahara India Pariwar Ltd主动提出6亿美元要约,收购纽约地标性建筑广场饭店(Plaza Hotel).[ID:nL3E8FA0DH]

* 菲律宾当地报纸周二报导,菲律宾航空(PAL)(PAL.PS)或花费最多10亿美元用于机队重整计划以提升竞争力.该公司上周达成一项协议,企业集团San Miguel Corp(SMC.PS)将成为其重要的投资者.[ID:nL3E8FA0A6]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 王兴亚

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