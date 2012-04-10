《企业看点》--4月10日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透班加罗尔4月10日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 华尔街日报援引知情人士报导称,印度企业集团Sahara India Pariwar Ltd主动提出6亿美元要约,收购纽约地标性建筑广场饭店(Plaza Hotel).[ID:nL3E8FA0DH]
* 菲律宾当地报纸周二报导,菲律宾航空(PAL)(PAL.PS)或花费最多10亿美元用于机队重整计划以提升竞争力.该公司上周达成一项协议,企业集团San Miguel Corp(SMC.PS)将成为其重要的投资者.[ID:nL3E8FA0A6]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 王兴亚
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保