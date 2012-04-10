《中国2012年经济指标各方预测值一览》--4月10日

路透北京4月10日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值:
政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值
2012年 2012年 2012年3月/2011年全年
国内生产 7.5% 9%/摩根士丹利/12年3月 --/9.2%
总值(GDP) 8.5%/瑞银/3月
8.5%/国研中心宏观部部长余斌/3月
8.4%/摩根大通/3月
8.6%/德意志银行/3月
8%-9%之间/美银美林/3月
8.0-8.5%/花旗银行/2月
8.5%/国研中心主任李伟/2月
8.3%/恒生银行/2月
8.5%左右/央行货币政策委员李稻葵/1月
8.2%/IMF/1月
8.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月
8.5%/交行金融研究中心/1月
8.5%/中国科学院数学与系统科学研究院陈锡康/1月
8.8%/中国银行/11年12月
8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/12月
8.7%/国家信息中心首席经济学家范剑平/12月
8.4%/中金公司/12月
8.9%/社科院/12月
8.8%/亚洲开发银行/12月
居民消费 4% 3.5%左右/美银美林/12年3月 *3.6%/5.4%
价格指数(CPI) 4%/摩根士丹利/3月
3.5%左右/花旗/2月
2.5%/中金公司/2月
3%/央行货币政策委员李稻葵/1月
3.6%-4%/中科院预测科学研究中心/1月
2.7%-3.3%/交行金融研究中心/1月
3.5%/中国银行/11年12月
4%以下/前央行货币政策委员樊纲/12月
4.6%/社科院/12月
工业生产者出厂 *-0.3%/6.0%
价格指数(PPI)
广义货币 14% 15%/摩根大通/12年1月 13.0%/13.6%
供应量(M2) 14%-15%/交行金融研究中心/1月 (13.0%、13.6%分别为2012年2月末和2011年12月末数据)
新增人民币贷款 8.2万亿元/摩根大通/12年1月 7,107亿元/7.47万亿元
8-8.5万亿元/交行金融研究中心/1月 (7,107亿元为2012年2月数据)
8万亿元左右/中国银行/11年12月
9-10万亿元/中金公司/12月
贸易顺差/逆差 1,000亿美元以下/央行货币政策委员李稻葵/12年3月 *53.5亿美元/1,551.4亿美元
1,550亿美元/摩根大通/2月
410亿美元/美银美林/1月
1,200亿美元/交行金融研究中心/1月
1,350亿美元/社科院/11年12月
社会消费品 14% 16%-17%/商务部研究院/2012年3月 14.7%/17.1%
零售总额 17%/交行金融研究中心/1月 (14.7%为2012年1-2月数据)
15.7%/社科院/11年12月
固定资产投资 16% 18%左右/摩根士丹利/2月 21.5%/23.8%
(不含农户) 20%左右/国研中心主任李伟/2月 (21.5%为2012年1-2月数据)
21%左右/交行金融研究中心/1月
22.8%/社科院/11年12月
注:1、*表示新增
2、以上数据均来自媒体的公开报导
3、机构全称:
央行--中国人民银行
国研中心--国务院发展研究中心
发改委研究院--发改委宏观经济研究院
中金公司--中国国际金融有限公司
经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)
IMF--国际货币基金会(完)
--整理 曹巍浩; 审校 边竞