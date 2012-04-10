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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 13:59 BJT

〔台湾股市〕收涨39.81点,因证所税政策消除不确定性因素

路透台北4月10日电---台湾股市周二收涨0.52%,此前财政健全小组就课征证券交易所得税达成共识,消除了曾让投资者担心并打压股市下跌的不确定性因素.

加权股价指数.TWII升39.81点至7,640.68,自上日触及的九周收盘低位反弹.

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