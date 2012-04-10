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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 14:10 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元下跌,因中国进口数据弱于预期

路透悉尼/惠灵顿4月10日电---澳元和新西兰元兑美元周二回落,因市场对中国贸易数据和日本央行维持政策不变反应谨慎.

澳元兑美元AUD=D4跌至1.0307美元.在中国公布3月贸易顺差为53.5亿美元后,停损单被触发,澳元一度升至1.0357的高位.此前澳元/美元在纽约市场报1.0312美元.

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