〔路透基点〕阿里巴巴30亿美元融资案获首笔3亿美元贷款承诺--RLPC

路透香港4月10日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,中国电子商务公司--阿里巴巴集团寻求的金额30亿美元、分两部分的贷款案已获首笔贷款承诺,是由一家美国投资银行承贷的3亿美元.

消息人士称,市场对该贷款案表现出强烈兴趣.募集资金将用于阿里巴巴私有化其香港上市附属公司.

如此前报导的那样,澳新银行、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰银行与瑞穗实业银行担任是次贷款的委托主办行暨账簿管理人.

该贷款分两部分:A部分是10亿美元三年期定期贷款,B部分是20亿美元12个月期过桥贷款.

A部分定期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450基点,B部分过桥贷款的初始利率为LIBOR加码350基点.过桥贷款将在第六个月和第九个月后将会上调加码幅度,相当于综合利率为较LIBOR加码481基点.

两部分贷款的综合利率为较LIBOR加码460基点,平均贷款期限约为1.5年.A部分贷款平均期限是2.5年.

银行受邀分三个层次参贷,可选择参加其中一个贷款部分,或按比例参贷:

承贷3亿美元或更多的银行获得委托主办行暨账簿管理人头衔,且分别从A部分定期贷款和B部分过桥贷款获得先付费用300基点和175基点.

承贷2亿美元及更多的银行获委托主办行头衔,分别从A部分定期贷款和B部分过桥贷款获得先付费用250基点和150基点.

承贷1亿美元及更多的银行可获委托主办行头衔,分别从A部分定期贷款和B部分过桥贷款获得先付费用200基点和125基点.

对三个层次的参贷银行而言,综合先付费用为217基点、183基点和150基点;综合的所有资金收益分别相当于604.67基点、582基点和560基点.

若贷款银行仅承诺参与A部分贷款,三个层次银行的所有资金收益分别为570基点、550基点和530基点.

若贷款银行仅参与B部分贷款,三个层次银行的所有资金收益分别为656基点、631基点和606基点.

邀请函已于3月稍早寄送给有可能参贷的银行.阿里巴巴集团希望在4月底或5月初左右完成对阿里巴巴(Alibaba.com)1688.HK的私有化.(完)