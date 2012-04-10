〔路透基点〕阿里巴巴30亿美元融资案获首笔3亿美元贷款承诺--RLPC

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，需尽快就希腊救助检视达成协议以免生新不确定性
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路透香港4月10日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,中国电子商务公司--阿里巴巴集团寻求的金额30亿美元、分两部分的贷款案已获首笔贷款承诺,是由一家美国投资银行承贷的3亿美元.
消息人士称,市场对该贷款案表现出强烈兴趣.募集资金将用于阿里巴巴私有化其香港上市附属公司.
如此前报导的那样,澳新银行、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰银行与瑞穗实业银行担任是次贷款的委托主办行暨账簿管理人.
该贷款分两部分:A部分是10亿美元三年期定期贷款,B部分是20亿美元12个月期过桥贷款.
A部分定期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450基点,B部分过桥贷款的初始利率为LIBOR加码350基点.过桥贷款将在第六个月和第九个月后将会上调加码幅度,相当于综合利率为较LIBOR加码481基点.
两部分贷款的综合利率为较LIBOR加码460基点,平均贷款期限约为1.5年.A部分贷款平均期限是2.5年.
银行受邀分三个层次参贷,可选择参加其中一个贷款部分,或按比例参贷:
承贷3亿美元或更多的银行获得委托主办行暨账簿管理人头衔,且分别从A部分定期贷款和B部分过桥贷款获得先付费用300基点和175基点.
承贷2亿美元及更多的银行获委托主办行头衔,分别从A部分定期贷款和B部分过桥贷款获得先付费用250基点和150基点.
承贷1亿美元及更多的银行可获委托主办行头衔,分别从A部分定期贷款和B部分过桥贷款获得先付费用200基点和125基点.
对三个层次的参贷银行而言,综合先付费用为217基点、183基点和150基点;综合的所有资金收益分别相当于604.67基点、582基点和560基点.
若贷款银行仅承诺参与A部分贷款,三个层次银行的所有资金收益分别为570基点、550基点和530基点.
若贷款银行仅参与B部分贷款,三个层次银行的所有资金收益分别为656基点、631基点和606基点.
邀请函已于3月稍早寄送给有可能参贷的银行.阿里巴巴集团希望在4月底或5月初左右完成对阿里巴巴(Alibaba.com)1688.HK的私有化.(完)
--编译 肖群英; 审校 白云
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