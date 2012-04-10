《外汇动态》美元/日圆或在近期进一步下跌--交易商

0559GMT---苏格兰皇家银行驻新加坡的亚洲G11现汇部主管Jesper Bargmann表示,在日本央行周二宣布保持政策不变之后,欧洲交易商一旦开始交易,美元/日圆或有可能承受进一步压力.

"我认为当伦敦市场开始交易时,美元/日圆料将进一步下跌."他说,并称昨日一部分短线交易者做多美元/日圆后,今日市场也做多美元/日圆.市场终将开始揣测日本央行在4月27日的政策会议上放宽政策的可能性,不过眼下的结果有些令人失望,Bargmann说.

"有卖家出脱澳元/日圆、英镑/日圆和美元/日圆,"Bargmann补充称."一些短线投机客已有卖出行为,人们将会削减昨夜所建的多仓."

美元/日圆有可能在未来几周跌至80.50日圆附近,但类似水准"将为中期(投资)提供逢低买入机会."他补充称.

美元/日圆下跌0.2%,报81.37日圆.(完)

--编译 洪曦;审校 艾茂林

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