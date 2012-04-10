〔中国股市〕沪综指先抑后扬震荡收升,受金融地产等权重板块上涨提振

路透北京4月10日电---中国股市沪综指周二先抑后扬震荡收升,稍早公布的3月贸易数据不佳,引发实体经济增长疑虑,一度令股指跌破2,260点,但午盘在金融和地产等权重股整体上涨提振下,股指快速拉升翻红.

分析人士表示,短期来看股指的上涨主要属于技术性反弹,后市还需一定时间继续消化整理.

沪综指.SSEC收报2,305.86点,涨20.09点,或0.88%,今日上海A股成交额为630亿元人民币,上交易日为550亿元.

周二稍早公布的中国3月贸易数据盘中一度引发沪综指下行,华西证券策略分析师曹雪峰称,数据使得市场对中国实体经济的担忧再次升温,尤其值得注意的是,3月CPI(居民消费价格指数)反弹力度又超预期,在这种情况下,货币政策放松机会可能减小.

"一方面流动性不太支持市场的上行,另一方面整个实体经济也处在下行过程中,这样一来大家失望情绪会重一些."他称.

中国3月份进出口贸易数据忧多于喜,虽然出口在市场预料之中,但大幅弱于预期的进口凸显内需疲软态势.分析师多表示,未来经济增长前景料不乐观. [ID:nSB1478948]

金融和地产股午后成功护盘拉动股指转跌为升,地产类指数.SSEP收高2%;上证180金融指数.SSE180FI则上涨0.92%.

湘财证券策略分析师徐广福称,午盘稍晚的上涨,更多是技术上回调到位引发的反弹,料股指短线在2,350附近还会面临明显压力.

沪深300指数4月合约CIFJ2尾盘报2,520.2点,涨0.7%,成交量为385.484手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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