加拿大青少年自杀率女升男降--研究

欧洲已公布经济指标--2017/2/16
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
(本文由路透中文网编译提供)
路透4月9日电---根据加拿大一项涵盖近30年的研究，过去几十年加拿大青少年的整体自杀率呈下降趋势，但青少年女性的自杀率却上升。
这项研究报告刊登在《加拿大医学协会期刊》（Canadian Medical Association Journal）上。研究还显示，选择自杀的方式从过去的开枪或服毒，转变为自缢致死。
这项研究的主要作者、加拿大公共卫生局的流行病学家Robin Skinner称，“我们想传递的信息是任何自杀都是悲剧，而这样的趋势也令人非常担忧。”
1980年，加拿大每10万名年龄介于10-14岁的女孩中，有0.6人自杀，但2008年时这个数字升到0.9人。在年龄介于15-19岁的女孩中，1980年时每10万人中有3.7人自杀，到2008年则增至6.2人。
整体看，自杀是继事故之后导致加拿大10-19岁人群死亡的第二大原因。
Skinner对路透表示，1980年至2008年期间，该年龄阶段加拿大人的自杀率略有下降。
这项研究发现，10-14岁男孩自杀率没有明显变化。2008年，在该年龄阶段的男孩中，每10万人中有1.6人自杀；但15-19岁男孩的自杀率明显下降，1980年时每10万人中19人自杀，到2008年时该人数已降至仅6.2名。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保
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