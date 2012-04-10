〔外汇期权〕欧元兑美元行权价1.3100的期权今日到期--IFR

IFR伦敦4月10日电---今日纽约交割时段,欧元兑美元行权价在1.3100的期权将到期.期权障碍位于1.3000.欧元兑美元上次交投于1.3000是2月中旬(3月中旬低位是1.3004).

一年期欧元兑美元期权波动率报12.0%,一个月期波动率昨日报在9.8%,上周四曾由9.5%最高升至10.1%(8.8%是上周二所创的三年半低点).

一个月期美元兑瑞郎波动率较一个月期欧元兑美元波动率的价差已从0.5%升至1.0%.欧元兑瑞郎汇价跌至七个月低点1.1990(尽管瑞士央行在1.2000买进),一个月期欧元兑瑞郎波动率目前高于其3月23日所及的12年低点2.0%.(完)

--编译 隋芬; 审校 高琦

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