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市场报道 | 2012年 4月 10日 星期二 15:41 BJT

〔欧洲金融〕EUROSTOXX 50波动率指数跳涨12%至五周高位

路透巴黎4月10日电---EUROSTOXX 50波动率指数.V2TX周二跳涨12%至五周高位,因美国就业数据令人失望,投资者抛售股票.(完)

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