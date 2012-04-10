《外汇动态》市场传言1.3130上方有欧元/美元卖单

0718GMT---在接近100日移动均线(当前位于1.3940)做空欧元/美元EUR=,对于周二的亚洲日间交易人士来说成功之举.部分获利了结操作帮助抵消1.3090附近停损卖单的影响,据称有买单挂在接近1.3070的位置,后者为当前小时图一目均衡云区的底部.