(重温稿)《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值3.42%,贴近二级市场

* 招标品种: 财政部七年期固息国债,为今年第五期续发

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(11日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 3.40%-3.46%

* 预测均值: 3.42%(按各家机构预测值平均)

路透上海4月10日电---中国财政部周三将招标发行七年期续发国债.路透调查显示,配置型机构对国债需求稳定性较好,加之资金面尚处宽裕,因此预计其中标收益率贴近二级市场水平,预测均值落在3.42%.

"国债需求还行,预计(中标收益率)和二级差不多吧,"北京一银行交易员说.

他表示,国债需求一般以银行和保险等配置机构为主,一般比较稳定.但因为近期市场对宏观经济走向分歧较大,市场走势并不明朗,所以投标倍数预计比前次要低.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期品种最新收益率报在3.4323%;二级市场上,剩余期限约6.9年的固息国债120005券目前最新双边报价CN120005=CFXS为3.44%/3.42%,3.41%附近有成交.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二七天期以上多大跌,隔夜则转而上行.市场人士表示,月内到期资金量较大,加之预计15日会有不少存款准备金退款,部分机构尚看好月内资金面情况,需求则多集中于隔夜品种,进而推高利率.[CN/CN]

该期续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(五期)国债CN120005=CFXS相同.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格;全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该期续发债竞争性招标时间为4月11日上午9:30-10:30,4月12日开始续发行,4月16日续发行结束.续发行部分从4月18日起与原发行部分合并上市交易.

是次续发行中,中标价格高于或等于全场加权平均中标价格的标位,按全场加权平均中标价格承销;低于全场加权平均中标价格15个以内(含15个)的标位,按各自中标价格承销;低于全场加权平均中标价格15个以上(不含15个)的标位,全部落标.

财政部于3月7日招标发行的第五期七年国债发行量280亿元,起息日为3月8日,票面利率3.41%,当期投标倍数为2.14倍,按年付息.当期债在续发行招标当日停止交易一天.(完)