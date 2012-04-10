〔路透调查〕韩国央行本周料连续第10个月维持利率不变

* 公布事项:韩国央行政策利率评估结果

* 公布时间:4月13日,0100GMT左右公布决议

* 调查结果:19位分析师全部预计利率维持不变,约半数预计2012年都将维持不变

路透调查预估:

19位受访分析师全部预计,韩国央行周五将维持政策利率KROCRT=ECI在3.25%不变,这将是连续第10个月利率持稳.分析师预计央行将监控通胀情况,以判断物价在全球经济不确定之际是否继续处于下行.

被问及政策利率走向时,受访19位分析师中有九人预计利率今年不会变化,七人预计下次调整将是加息,三人预计会是降息.上个月有15位分析师接受访问,其中六人预计今年利率无变化[ID:nSB2017631].

观察重点:

- 韩国3月通胀率降至2.6%的20个月低点,下降步伐快于预期.但居高不下的通胀预期以及海外不确定性料让韩国央行维持政策不变.

- 3月通胀率的突然下滑被认为缘于政府近期采取的一系列福利政策,包括免费学生午餐和学前教育补贴.

- 韩国央行3月进行的调查显示,对未来12个月通胀率的预期中值下滑至九个月低点3.9%,但仍居于央行2-4%通胀率目标区间的上端.2月为4.0%.

- 韩国2月工业生产数据优于预期,缓解了对韩国经济下滑的担忧.但高油价和欧元区债务忧虑构成风险.

- 韩国3月出口同比下降1.4%,增加前景阴霾.该数据逊于预期,加剧了对全球经济复苏的担忧,因韩国对欧盟与中国的出口均表现疲弱.

- 分析师已表示,韩国央行本周料不会宣布重大的政策调整,因周五过后,三名货币政策委员将届满离任,总统府尚未任命继任者.(完)