〔中国债市〕人民币利率互换窄幅震荡,贸易顺差数据未有明显影响

路透上海4月10日电---中国人民币利率互换(IRS)周二窄幅震荡.3月中国重现贸易顺差,显示出口相对较为乐观,因此并未影响市场对央行货币政策的预期,机构心态平和,IRS继续呈现震荡走势.
交易员并指出,由于近期货币政策相对平稳,IRS波动偏小,市场缺乏套利空间,成交较前期略微偏于清淡,预计近期还将延续盘整走势.
"(贸易)顺差数据影响不大,因为大家没有看出货币政策有调整的必要."北京一银行交易员称,"现在的市场心态很平稳,除非有什么大的政策变动,否则(IRS)近期不太可能有突破行情."
中国海关周二公布,3月实现贸易顺差53.5亿美元(路透调查中值为逆差13亿美元).其中3月出口同比增长8.9%(路透调查中值为增加7.2%),进口同比增长5.3%(路透调查中值为增加9.0%).[ID:nSB1478736]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
------------------------------------------------------------------------------------
周二 3.2680/3.3960 3.1292/3.2242 3.1867/3.2850 3.3483/3.4483 3.3275/3.6250
周一 3.2800/3.4033 3.1336/3.2257 3.1843/3.2771 3.3586/3.4543 3.3383/3.6067
------------------------------------------------------------------------------------
变动 -0.0120/-0.0073 -0.0044/-0.0015 +0.0024/+0.0079 -0.0103/-0.0060 -0.0108/+0.0183
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>