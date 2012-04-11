现代礼仪：与整过容的人打交道应注意什么？

(本文由路透中文网编译提供)

(本文作者Mary M. Mitchell撰写了多本关于礼仪的书籍，也是高管培训咨询机构The Mitchell Organization的创始人，该机构网站为www.themitchell.org。以下内容仅代表其个人观点。)

路透西雅图4月9日电---如今的职场是四代人同堂，每代人在看待世界、同事、工作和自身上都各有一套不同的观点。

抛开代沟不说，每个人的需求和动机也各不相同。不过，不同年代的人之间还是存在一些共性的：人人都想处于最佳状态，感觉良好，面容娇俏，工作顺心。

《华尔街日报》报导称，婴儿潮时期出生的人进行整容的比以往任何时候都要多。近期一篇报导称，眼下影像扫描仪已被用来调查个人整容前的真实面貌以确认身份。如果不是那么多人整容，可能永远也不会有人构想出这项技术

当我们改变容貌后，别人对待我们的方式几乎肯定也会跟着改变。采取不问原因的方式可能会更好。

"整容同宗教信仰和政治一样，会产生极化效益。人们对此持有强烈的看法，"西雅图整形外科医生Mary Lee Peters称。

事实确实如此。

难道我们不是都会暗地里对我们认为"整过容"的人发表尖刻的评论？

"对此要既不承认也不否认。假装不在乎外表乃愚蠢之举，最可能对此否认的人通常是那些对自己外表不满意的人，"Peters医生说。

"男性更不愿谈及他们想要整容的原因。据我观察，男性整容通常都是由于经济地位或权力结构受到了威胁。"

我很尊敬Peters医生，但我的经验是，不管我们是男是女，我们对自己样貌的不满意最终会影响我们对权力结构和经济地位的看法。但是就如何与其他人打交道，这一点真的很重要吗？

如果你碰到了你觉得可能整过容的人，以下是几点建议，可让各方都不觉得别扭。

不要贸然评论

很可能这个人对其容貌很敏感。因此，如果非问不可，那就简单问一句，反应别太夸张。

你与之私下交谈的这位可能选择不承认近期整过容。

不问

即使你很想知道，但直接问人家是否"整过鼻子或眼睛"很不礼貌。事实上，要完全避免这些字眼。如果你必须说些什么，试着这么说："你看起来很迷人。不管你近期做过什么，很符合你的风格"。

不加指责

如果有人告诉你他或她正在考虑要不要整容时，一定要抵制住想说这是"疯狂想法"的冲动，而是尝试劝阻他或她不要这么做。尊重他人为自己做决定的能力，同时也尊重他们的选择。

不做评判

如果某人告诉你他/她整容了，最安全的反应是问问他/她是否对整容结果满意。即使他/她一再要求，也不要作出评判。

不八卦

永远不要主动说起所知的整过容的人的名字。事实上，对这一话题八卦不太妥当。任何"整容"都属于医疗程序，因此是很严肃的事情。

要关心

当有人告诉你他们整容了，要问问他们的感受。他们会很高兴你关切地询问。如果你也整过容，而且容貌也变得大为不同，如果你主动打开话题，会让你周围的人觉得很放松。

"总之，这就像选择鱼与熊掌的问题。如果你想且能这样做，那么这与利用资源去欧洲或其他地方还会有什么不同吗？"

本文作者也认同这一观点。（完)