欧元/美元:尽管上周五公布的美国非农就业报告有些疲软,但欧元/美元的反弹走势也疲沓无力,本周交投的开启也仅是在3月低点1.3004水准略上方.重要的短期支撑仍落在1.2974/54,此为2月低点和61.8%费波纳奇回档位构成的区域.若欧元跌破这里,料引发进一步跌向1月低点1.2624.三个月支撑线已经失守,切入位1.3162目前倒变成了阻力位.上档面临庞大阻力--五个月下降通道所在的1.3352,七个月通道切入位1.3392和2月高点1.3487,这些水准预计都将继续限制欧元向上的走势.