投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
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路透伦敦4月10日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:尽管上周五公布的美国非农就业报告有些疲软,但欧元/美元的反弹走势也疲沓无力,本周交投的开启也仅是在3月低点1.3004水准略上方.重要的短期支撑仍落在1.2974/54,此为2月低点和61.8%费波纳奇回档位构成的区域.若欧元跌破这里,料引发进一步跌向1月低点1.2624.三个月支撑线已经失守,切入位1.3162目前倒变成了阻力位.上档面临庞大阻力--五个月下降通道所在的1.3352,七个月通道切入位1.3392和2月高点1.3487,这些水准预计都将继续限制欧元向上的走势.
美元/日圆:继续回落,短期内依然处在下跌修正走势当中.预计将很快测试首道修正目标位81.08,这是今年反弹回升走势的38.2%回档位.市场有可能从此水准开始试图再次建立多头走势.不过,我们认为美元/日圆更有可能面临进一步的深度调整,或测试今年涨势的50%回档位80.11,汇价可能在此处企稳.55日移动均线切入位80.46和1995年低点79.92也有可能被测试.日内卖单料集中在82.65/72(阻力线)下方.只有美元向上突破83.40/45日圆,才会确认上涨意图,并引发进一步升向84.19的走势.
纽约 当日 今年来 2011年
0913GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3078 1.3100 -0.17 +1.03 1.2945
美元/日圆 JPY= 81.14 81.52 -0.47 +5.46 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 106.12 106.81 -0.65 +6.58 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9190 0.9170 +0.22 -1.98 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5842 1.5890 -0.30 +1.98 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9990 0.9972 +0.18 -1.99 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0281 1.0303 -0.21 +0.55 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8169 0.8212 -0.52 +4.95 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 83.430 84.000 -0.68 +6.09 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.300 66.910 -0.91 +10.81 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 128.57 129.54 -0.75 +7.56 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2581 1.2538 +0.34 -4.15 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 高琦; 审校 白云
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