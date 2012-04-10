〔中国债市〕现券又陷入胶着走势,机构等待基本面给予进一步指引

路透北京4月10日电---中国银行间债市周二现券又陷入胶着走势.市场人士指出,3月贸易数据并未给市场以方向,国开五年新债结果影响亦有限,现券继续窄幅波动,机构等待基本面给予进一步指引;资金面情况尚好,令中短债表现稍活跃一些.

"今天债市胶着,对贸易数据没啥反应,"北京一国有银行交易员称,"政策也不放松,通胀也下不去,市场基本上不动,连山东海龙都不违约,交易盘也就拿点信用债吃吃利息."

困扰中国债市投资者多时的山东海龙短期融资券--"11海龙CP01"CN1181180=CFXS信用事件,在最后关头随着一纸兑付公告而变得有惊无险,同时亦进一步凸显出地方政府对此类违约风险的"零容忍"态度.[ID:nSB1477382]

上海一国有银行交易员亦指出,当前资金面情况尚可,中短期央票、国债和信用产品市场需求尚可,但近日也可见卖盘增多迹象.

上述北京交易员并称,相较通胀,其当前更关注工业增加值等经济增长类数据,会在纠结中等待基本面的进一步指引.

中国3月份进出口贸易数据忧多于喜,虽然出口在市场预料之中,但大幅弱于预期的进口凸显内需疲软态势.分析师多表示,未来经济增长前景料不乐观.[ID:nSB1478948]

中国国家开发银行[CHDB.UL]周二招标的五年期固息金融债需求一般,中标利率高于市场预期.交易员表示,受改制及供给量大等因素影响,国开债发行利率较其他政策性银行金融债利差或进一步走扩.[ID:nSB1478806]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS今日七天期以上多大跌,隔夜则转而上行.市场人士表示,月内到期资金量较大,加之预计15日会有不少存款准备金退款,部分机构尚看好月内资金面情况,需求则多集中于隔夜品种,进而推高利率.[CN/CN]

剩余期限约9.88年的固息国债120004CN120004=CFXM最新双边报价为3.55%/3.53%,相较上日收盘的3.5450%/3.5250%变化有限.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.0028 3.7021

上日 2.9375 3.7516

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.3557/3.3067

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8930/2.8380

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5417/3.4807(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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