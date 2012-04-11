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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 08:54 BJT

****主要国家经济指标预测--4月11日****

路透4月11日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0600 德国趸售(批发)物价(较前月) 3月 +0.8% +1.0%

(较上年同期) +2.1% +2.6%

1100 美国抵押贷款指数 4月6日当周 -- 695.7

再融资指数 -- 3576.8

1215 加拿大房屋开工(万户) 3月 20 20.11

1230 美国出口物价 3月 +0.4% +0.4%

进口物价 +0.8% +0.4%

1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字1,960 赤字2,320

2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 +0.5% -0.7%

(较上年同期) +4.3% +8.2%

2300 韩国失业率 3月 -- 3.7%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,624

外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,321

2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.2%

(较上年同期) +0.3% +0.6%

4月10-15日

2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 3月 -- +0.8%

(较上年同期) -- +2.7%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 3月 正4 --

企业信心指数 正3 --

0130 澳洲ANZ网络招聘广告 3月 +1.0% --

报纸招聘广告 -0.6% --

0330 日本央行利率决议 4月 0-0.1% --

0545 瑞士未经季节调整失业率 3月 3.2% 3.3%

经季节调整失业率 3.1% 3.1%

0600 德国出口(较前月) 2月 +1.6% -0.4%

进口(较前月) +3.9% +0.5%

贸易收支(亿欧元) 顺差136 顺差136

0645 法国工业生产(较前月) 2月 +0.3% +0.2%

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 负14.7 负8.1

1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 3月 92.5 --

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月7日当周 +0.5% --

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月7日当周 +4.1% --

1400 美国IBD消费者信心指数 4月 49.3 --

1400 美国趸售(批发)库存 2月 +0.9% +0.5%

趸售销售 +1.2% +0.7%

2200 新西兰经济研究所(NZIER)企业信心指数 第一季 +13% --

2301 英国BRC零售销售(较上年同期) 3月 +1.3% 持平

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 3月 +0.8% --

2350 日本机械订单(较前月) 2月 +4.8% -0.8%

(较上年同期) +8.9% +3.1% (完)

--整理 李春喜/王洋;审校 张明钧

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