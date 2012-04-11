(重温稿)〔台湾货币市场〕短率因央行调高代收利率趋升,但较长天期利率纹风不动

* 央行续拉抬隔拆代收利率至0.43%

* 银行间隔夜拆款利率稳中略升

* 较长天期拆款及短票利率纹风不动

记者 高洁如

路透台北4月10日电---台湾银行间短期利率周二稳中略升.央行连续两日调高委托银行代收隔夜资金利率至0.43%,也带动了极短天期短率走升.不过央行在例行的四种天期存单并未明显多收,市场资金偏多之下,较长天期的短率仍旧纹风不动.

资金调度人士表示,央行的代收隔夜资金利率逐步调升,直接影响到的是外商银行拆出的短天期拆款利率,让银行间隔拆利率明显受到拉抬.只不过,多家银行皆表示,央行的存单发行余额由日前的冲破7兆(万亿)逐步走低至目前仅有6.9兆,显见在三种天期存单的收受方面并不积极,让一周的拆款及短票利率皆未见走高迹象.

"央行的存单并不是照单全收,所以只有隔拆利率有上来,其他的利率不但没有上来,还下去了呢!"一本地银行交易员称.

台湾央行自3月26日起明显积极调高委托银行代收隔夜资金利率.周二由0.425%调高0.5基点至0.43%,而自3月26日的0.395%起累计已调高3.5基点.

今日一周(2-7天)拆款区间在0.42-0.71%,上日区间亦相同.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.456%,上日在0.454%;区间在0.337-0.7%,上日在0.332-0.7%.

**短票成交也不多**

短票方面,交易商指出,由于近期的发票量仍在低档,票少钱多之下,短票利率并未受到隔拆利率走高的波动影响.

今日银行间30天短票利率主要成交在0.85%,较短天期成交在0.84%,与上日相同.

今日央行存单到期金额555亿台币,共发行1,128亿台币存单,发行余额增加573亿.[TW/MMTCN]

明日央行存单到期4,826.5亿,周四为1,645.5亿,周五为5,089.8亿.

拆款中心资料PIBC显示,周二当日超额准备为负440亿台币;累计超额准备为40亿台币,加计前期1%的超额准备为948亿台币.

**RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率周二大致持稳.尽管有40亿台币的上海商银金融债交割,且央行再度调高隔夜拆款代收利率,却无碍于市场资金调度,RP利率维持在现有区间.

央行今日再度拉抬隔拆利率0.5基点至0.43%,引起市场关注.交易商表示,惟隔拆利率与RP利率仍有一段差距,对RP市场暂时没有影响,仍以资金供需因素决定利率高低.目前市场资金充裕,投信续有申购款与新基金流入,寿险和一般企业亦供应无虞.

另有券商交易人士表示,近日台股成交量萎缩且基金经理人态度趋于保守,有助于RP市场资金供应,续作相当顺畅.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.

交易商统计,本周大型紧缩因子还包括:周五(13日)101/1R期公债及土地银行金融债发行,金额分别为400亿及21亿.(完)