〔路透基点〕瑞安房地产三年期贷款减至3.387亿美元--RLPC

路透4月10日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,瑞安房地产下调三年期贷款规模,由最初4.1亿美元筹资目标降至3.887亿美元.

目前,贷款包括2.73亿美元的A批境外定期贷款、1,070万美元B批境外定期贷款,以及5,500万美元的C批境内定期贷款.

原先计划的是包括不超过2.52亿美元的A批境外定期贷款、不超过9,600万美元的B批境外定期贷款,以及6,200万美元的C批境内定期贷款.

不过,因多数银行加入A和C部分,因此B部分规模下调.

委托主办行兼额度分配行为瑞士信贷提供2,000万美元贷款,另两家委托主办行中国银行澳门分行和恒生银行分别提供4,880万和5,500万美元.

恒生银行完全担负C批贷款.

此外还有10家银行参与交易.大丰银行和新加坡大华银行以主办行身份加入,各承贷3,860万和3,599万美元.DekaBank Deutsche Girozentrale与ING Bank作为协办行加入,各提供3,000万美元.

其他协办行包括:花旗国际商业银行承贷2,000万美元、彰化银行和中华开发工业银行各承贷1,500万美元、台新商银承贷1,028万美元、万泰银行和日盛银行分别承贷1,000万美元.

贷款于3月20日签署,3月末左右提款.

A、C批贷款含全部费用的最高价码是365个基点,B批贷款为400个基点.

此次贷款用于为3月底到期的25.43亿港元三年定期贷款再融资.该笔旧贷款是在2008年1月签署,延长至2012年3月.该笔贷款分为两部分,一为18.93亿港元境外批次,包含全部费用的顶级价码为较Hibor上浮233.33个基点;以及6.5亿港元境内批次,价码为较Hibor上浮483.33个基点.

A批和C批贷款的权利相当,具有瑞安地产的旗舰投资地产项目--上海新天地的最先留置权.C批贷款以该物业的第二留置权作抵押.而拥有该物业的境外控股公司Marble Way的股权作为A批贷款的抵押品.

A批和C批贷款的放款人之间签有债权人协议,允许分享抵押品.债权人协议是根据香港有关管理规定订立,为具有约束性和可实施的协议.

B批贷款以该物业的第二留置权做抵押,并由香港上市公司瑞安房地产(0272.HK)提供担保.

A批和C批贷款总共要求的贷款价值比为55%,而全部三批贷款要求的比率为70%.(完)