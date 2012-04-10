〔东南亚股市〕泰国和菲律宾股市触及四周低位,其他市场则大多收高

路透曼谷4月10日电---泰国和菲律宾股市周二降至四周低位,因周边市场普遍下滑而承压.但其他东南亚股市多数走高,因市场对绩优股选择性买入.
泰国股市.SETI收低1.4%,报1,165.61点,一度降至3月13日以来最低1,156.83点.交易量是30日均值的80%,节假日前夕交投清淡,该市场将于4月13和4月16日休市.
权重股能源和银行股领跌,煤炭商Banpu PclBANP.BK和Siam Commercial Bank Pcl(SCB.BK)跌幅均超过2%.
菲律宾股市.PSI收低0.33%.
尾盘的买盘提振该地区其他股市,新加坡海峡时报指数.FTSTI涨0.8%,收报2,982.44点.马来西亚股市升0.4%.
1027GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
新加坡 .FTSTI 2982.44 22.34 +0.75 +12.70 2646.35
马来西亚 .KLSE 1597.17 5.89 +0.37 +4.34 1530.73
泰国 .SETI 1165.61 -16.80 -1.42 +13.68 1025.32
印尼 .JKSE 4149.80 -4.27 -0.10 +8.58 3821.99
菲律宾 .PSI 5022.29 -16.63 -0.33 +14.88 4371.96
越南 .VNI 450.85 0.12 +0.03 +28.25 351.55
--------------------------------------------------------------
(完)
--编译 王翔琼;审校 侯向明
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]