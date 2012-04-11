中国海南“椰香公主”轮结束西沙北礁试航

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月10日电---中国官方媒体周二报导称，“椰香公主号”轮船已完成西沙北礁试航。中国着眼南中国海旅游或将引发越南等邻国不满。
中国和越南在南中国海存在主权争议，包括西沙群岛。西沙群岛由总共近40个小岛、沙洲和暗礁暗滩组成，在中国管辖下。
南中国海主权争议影响到北京与越南、文莱、马来西亚、菲律宾及台湾等国家与地区的关系。
中国规划开放西沙群岛旅游，可能加深与邻国长期摩擦，美国已试图就南海问题向北京施压。
新华社报导称，从日本购买的“椰香公主”轮在西沙北礁进行了三天试航，但“椰香公主”轮正式投入运营的时间尚在研究中。
海南省交通运输厅黄澎称，游客将在西沙北礁附近观光，乘船欣赏美景，然后返回海南岛。
黄澎对新华社称：“下一阶段，我们在总结这条航线开发经验基础上，还准备造更大的船，适应更高端游客的需要。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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