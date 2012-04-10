〔伦敦美债〕公债收益率持稳,美国财政部将于周三和周四标售公债

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，需尽快就希腊救助检视达成协议以免生新不确定性
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路透伦敦4月10日电---美国公债收益率(殖利率)周二全线持稳,本周公债标售的前景,抵消了因就业数据逊于预期而提振公债需求造成的影响.
指标10年期公债收益率US10YT=RR持平于2.05%,30年期公债收益率US30YT=RR几无变动,报3.20%.美国财政部计划在周三标售10年期公债,周四标售30年期公债.
10年期公债收益率仍在周一所及四周低位附近徘徊.当日,当时收益率曾低见2.019%,因之前公布的美国就业数据逊于预期,引发人们对美国经济复苏力道的疑虑.
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