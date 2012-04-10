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市场报道 | 2012年 4月 10日 星期二 21:45 BJT

〔美国股市〕平开,标准普尔500指数在前几日下跌后寻获支撑

路透纽约4月10日电---美国股市周二平开,因在前四个交易日下跌后,标准普尔500指数在50日移动均线附近寻获支撑.

道琼工业指数.DJI盘初下跌20.66点,或0.16%,报12,908.93点.标准普尔500指数.SPX跌2.15点,或0.16%,报1,380.05点.Nasdaq指数.IXIC上涨0.14点,报3,047.22点.(完)

--编译 王洋;审校 侯向明

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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