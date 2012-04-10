〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数触及逾13个月最高,因欧元走势挣扎

* 英镑贸易加权指数触及去年2月中以来最高

* 欧元/英镑接近三个月低位,期权阻力位在0.82英镑

* 英镑兑美元走软,因风险资产承压

路透伦敦4月10日电---英镑贸易加权指数周二升至逾13个月最高位,兑欧元接近三个月高点,因投资者对欧元区债务危机感到不安,转而选择英镑.

英镑还受数据面支撑.英国3月房屋价格下滑速度为2010年6月以来最慢.英国皇家测量师学会(RICS)经季节调整房价差价从2月的负13升至负10,高于预估的负12.

"欧元兑美元和日圆承压,利差对英镑有利,"RBS Global Banking外汇策略师Paul Robson称,"我们已建议投资者作空欧元/英镑,未来几周的目标位在0.80英镑."

欧元兑英镑EURGBP=D4降至0.8265英镑,距离1月初以来的最低水准0.8230不远,交易商称,企业在0.82英镑附近存在巨大买兴,据称此处还存在期权阻力位.

摩根士丹利策略师在报告中称,英镑受惠于来自中东的避险相关资金流,这可能提振英镑兑欧元.

英国央行公布的数据显示,英镑贸易加权指数=GBP升至82.2的高位,创2011年2月中旬以来最高.尾盘基本持平,报82.0.

10年期英债与可比德债收益率差EU10YT=RR周二小幅收窄至39个基点,部分是因市场预期欧洲区经济将继续挣扎,而英国央行不可能在短期内推出更多量化宽松举措.

英镑兑美元GBP=D4跌至1.5830美元,而日圆得益于对诸如股票等风险资产的胃纳减弱.

英镑/美元短期支撑位为55日移动均线切入位1.5819美元,止损指令据称在1.5800美元下方.英镑/美元稍早一度跌至1.5808美元的日低,后受主权投资者买盘提振.(完)

--编译 母红;审校 李军

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