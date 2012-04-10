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债券 | 2012年 4月 10日 星期二 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.080%,投标倍数为4.71

路透华盛顿4月10日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.080

中值 0.070

低值 0.050

投资 0.081

价格/得标

价格 99.993778

高值得标比率 21.07%

投标倍数 4.71

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,000,666,500

总投标 141,321,800,800

竞争性投标得标 29,780,331,900

非竞争性投标得标 220,334,600

FED附加 3,781,546,000

发行细节

发行日 2012/04/12

到期日 2012/05/10

CUSIP码 9127955M9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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