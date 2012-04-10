〔欧元债市〕西班牙公债收益率跃升,对欧元区二线国家经济忧虑加剧

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，需尽快就希腊救助检视达成协议以免生新不确定性
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* 西班牙公债收益率日内跳涨22个基点,收近6%
* 避险买盘打压德国10年期公债收益率追平纪录低点
* 意大利公债同样承压,因即将进行标债
路透伦敦4月10日电---西班牙公债收益率(殖利率)周二升至距离6%不远处,德国公债收益率则追平纪录低位,因对全球经济成长的担心加剧了对欧元区二线国家脆弱性的忧虑.
对西班牙和意大利标售公债的需求大减,市场流动性不高也令市况恶化,欧元区二线国家公债收益率大涨,因投资者选择较为安全的德债.
上周五欧洲市场休市时公布的美国非农就业报告不及预期,引发此轮波动.数据给近来对美国经济成长的乐观情绪浇了一盆冷水.
全球经济放缓的更多迹象同样给欧元区二线发债国带来压力.这些国家本已在面临严苛撙节措施之时抗击经济成长放缓.
"市场关注的是全球经济成长放缓,接下来是竞争力相对疲弱的国家,这让人回顾欧元区二线国家,"德国商业银行驻伦敦的策略师Rainer Guntermann表示.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB日内跃升22个基点至四个月高位5.99%,随后在6%的心理关卡处遭遇阻力--但鲜有市场人士认为这个水平能阻挡住公债的跌势.
"对冲基金欲作空,我们等着看西班牙的进展,"一名投行交易员称.
投资者纷纷涌入低风险的德国债市,6月德债期货FGBLM2冲高120个跳动点至140.35高位,距离3月所及140.52的纪录高位仅一步之遥.
10年期德国公债收益率DE10YT=TWEB追平去年9月所创的纪录低位1.637%.
尽管如此,受疲软数据会引燃另一波量化宽松政策的预期推动,收益率较高的美国公债US10YT=RR表现仍超越德债,二者收益率差自上周五以来缩窄约10个基点至35个基点.
意大利本周稍后将标售公债,10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB升16个基点至5.60%,周四该国将标售50亿欧元BTP债券.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
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