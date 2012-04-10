〔英国债市〕英债收益率触及六周低位,因欧洲和美国数据不佳

路透伦敦4月10日电---英国政府公债收益率(殖利率)周二下挫至六周低点,交易商结束复活节假期重返市场,对上周五公布的疲弱美国非农就业数据,和重燃的欧债危机忧虑作出反应.

对全球经济的忧虑驱使投资人投向避险资产,造成10年期英债价格录得逾四个月单日最大升幅,在美国市场开市及美国小企业信心六个月来首次下跌后,英债价格持续攀升.

英债表现也优于德债,使两者收益率差收窄至上月交投区间的低端,此前全球经济疲弱的迹象重燃英国央行进一步购买资产的前景.

在1544 GMT,10年期英债收益率下跌超过15个基点,至2.006%,此为2月28日来最低收益率,并录得自11月1日来单日最大跌幅,当时希腊对是否应对救助计划举行全民公投展开激烈讨论,如果进行,可能已导致该国的债务救助方案脱轨.

周五美国非农就业数据显示美国3月仅增加12万个,为去年10月来最小升幅.而且周三西班牙公债标售结果惨淡,令缓和欧债危机的努力蒙上阴霾.

周五和周一英国金融市场因复活节假期休市,周二市场开市时英债大涨.6月英国公债期货FGBLM2触及116.72的合约高位,日内劲升190个跳动点,报116.65.

伦敦股市富时100指数下挫超过2%,10年期德债收益率回到去年9月创下的纪录低位1.637%.

英债表现好于德债,英债期货跑赢可比德债大约70个跳动点.10年期英债/德债收益率差收窄6个基点,至36.5个基点.

本周英债市场焦点为两次标售,周三标售45亿英镑2017年到期的英债,周四标售20亿英镑将在2032年到期的英债.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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