〔欧洲股市〕大跌2.5%触及12周低位,受累于经济成长担忧

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收挫2.5%

* 银行,矿业和汽车等周期性股票跌幅居前

* 技术图表显示蓝筹股指数可能进一步走低

路透伦敦4月10日电---欧洲股市周二触及12周低位,因对全球经济成长的新担忧,以及部分欧元区高负债国家所面临的压力重创周期性股票,技术图表显示,一蓝筹股指数有进一步下跌的空间.

金融,矿业,汽车和能源股是首当其冲遭抛售的类股,市场在结束感恩节假期恢复交易后对上周五疲弱的美国就业报告以及周二显示法国首季经济无成长的数据作出反应.

投资者对诸如股票等风险较高资产的胃纳大大减弱,欧元区STOXX 50波动性指数.V2TX飙升20%,至三个月高位.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌26.09点,或2.48%,报1,026.15点,为1月中来最低收位.该指数自3月中触及八个月高位后累积回落7.5%,年内迄今仅上涨2.5%.

"投资者寻求避险,美国就业数据,以及围绕西班牙的局势成为了抛售的借口.我预计市场将在未来几周内下跌3-5%,"BNP Paribas Fortis Global Markets的研究部主管Philippe Gijsels表示.

"我会建议投资者了结部分获利.如果市场下跌10-15%,可以重新开始买入,因料央行将干预以支撑市场.关注诸如制药,食品和饮料等防御型股,以及一些派息较高的个股."

欧洲债务问题促使投资者卖出银行股,STOXX欧洲600银行股指数.SX7P急跌4.2%.意大利银行股对指数的拖累最大,因该国的公债收益率再度攀升,打压意大利FTSE MIB指数.FTMIB重挫5%.

矿业股为跌幅第二大类股,STOXX欧洲600基础资源指数.SXPP大跌4.2%,因市场担忧原材料需求将减少,以及数据显示中国3月铜进口减少4.6%.

欧元区STOXX 50指数.STOXX50E劲挫3%,报2,321.53点.技术分析师称,在该指数跌穿一些重要支撑位后,近期将进一步走低.

英国富时100指数.FTSE急跌2.24%,报5,595.55点;德国股市DAX指数.GDAXI大跌2.49%,至6,606.43点;法国CAC-40指数.FCHI大幅回落3.08%,至3,217.60点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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