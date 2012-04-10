〔纽约期市〕原糖跌至近月内低位,因基金卖出及巴西开始收割

路透纽约/伦敦4月10日电---原糖周二下挫至接近一个月低位,分析师表示,因基金卖盘及巴西主要种植区中南地区开始收割在稍早带来对冲压力.

美国可可期货下滑至三个月低位,和其余商品市场一起下跌,只有阿拉比卡咖啡期货收升,受回补空头带动.

ICE-指标5月原糖期货SBK2低见每磅23.80美分,录得近月合约自3月13日来最低.汤森路透数据显示,该合约收低0.56美分,报每磅23.87美分,为3月12日来最低的结算价.

伦敦白糖合约LSUK2下跌13.80美元,或2.14%,收报每吨630.10美元.

"糖市肯定受到对冲压力,"Country Hedging Inc分析师Sterling Smith说.

部份卖压来自消息称巴西政府作物供应机构Conab表示,2012/13年巴西糖产量应上升5.3%,至3,890万吨.

巴西糖行业组织Unica周四将公布其预估.

根据NYSE LIFFE交易商持仓报告,4月3日白糖投机者降低977口净多头头寸,至8,736口.

交易员称,指数基金在ICE-5月合约于4月30日到期前将头寸展期,但要准确预计交割规模则为时过早.

可可期货下跌,价格跌至三个月低位,盘中交投振荡,因商品市场下跌及英镑兑美元GBP=走软而承压.

ICE-7月可可期货合约CCc2收低48美元,或2.2%,报每吨2,070美元,日内低位在2,058美元,为1月6日来最低.

伦敦5月可可LCCc1跌43英镑,或3%,收报每吨1,378英镑.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2升0.10美分,收报每磅1.7815美元.伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2下挫12美元,至每吨1,975美元.(完)