〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因出现多头平仓及获利了结

路透4月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌,交易员称原因是多仓遭轧平,以及对巴西大豆收成规模的忧虑令价格冲上七个月高位,随后出现获利了结.

现货大豆Sc1触及每蒲式耳14.52-1/4美元,是8月31日以来最高现货价.但随后价格回落.

交投热络,CBOT大豆期货成交量较30日均值高约60%.

CBOT数据显示,大豆合约未平仓规模周一触及782,310口的纪录高位,最新商品期货交易委员会(CFTC)数据也显示,大型投机客净多仓规模为纪录以来最大,市场可能出现多头平仓.

美国和巴西政府下调对2011/12年巴西大豆收成的预估,令市场愈发担心收成.美国农业部将巴西收成预估下调至6,600万吨,巴西谷物供应机构Conab将预估下修至6,560万吨.

美国农业部4月供需报告下调了2011/12年美国结转库存预估至2.5亿蒲式耳,低于3月预计的2.75亿蒲式耳,并接近交易员预估均值2.46亿蒲式耳.

美国农业部证实向中国出售16.5万吨2012/13年付运大豆.

CBOT-5月大豆期货SK2下跌5美分,报14.26美元.

5月豆粕合约SMK2收升1元,报每短吨389.80美元.5月豆油合约BOK2升0.26美分,收报每磅56.97美分.

今日CBOT预估大豆成交量为355,552口,豆油成交量为171,108口,豆粕成交量为119,335口.

以下为CBOT农产品期货在1904 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 634.75 -14.25 -2.2% -1.8%

CBOT大豆Sc1 1426.00 -5.00 -0.4% 19.0%

CBOT豆粕SMc1 389.80 1.00 0.3% 26.0%

CBOT豆油BOc1 56.97 0.26 0.5% 9.4%

CBOT小麦Wc1 625.75 -17.25 -2.7% -4.1%

CBOT稻米RRc1 1486.50 -1.00 -0.1% 1.8%

EU小麦BL2H0 209.25 -2.00 -1.0% 3.3%

NYMEX原油期货CLc1 101.25 -1.21 -1.2% 2.4%

道琼工业指数.DJI 12,721 -209 -1.6% 4.1%

现货金XAU= 1659.86 19.23 1.2% 6.1%

欧元/美元EUR= 1.3071 -0.0035 -0.3% 1.0%

美元指数.DXY 79.9080 0.1750 0.2% -0.3%

波罗的海

干散货指数.BADI 928 0 0.0% -46.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)