〔全球金市〕金价收高1%,因美股下跌引发对黄金的避险买盘

* 黄金连续第二个交易日表现远优于美股标准普尔500指数

* 在金价近期下跌后,市场出现逢低吸纳买盘

* 黄金期权交易暗示金价前景光明

* 市场关注:周三美国公布进出口物价

路透纽约/伦敦4月10日电---金价周二收高1%,连续第二个交易日表现优于股市,因股市下跌引发对黄金的避险买盘.

黄金连续第四个交易日上涨,创下两个月来最长升势,一些投资者利用低价重新进入金市.近期美国公布了一连串强劲的经济数据,打压了美国将放宽货币政策的预期,在此期间金价大幅回调.

黄金及美国公债价格因买盘加剧而上涨,此前美股标准普尔500指数在企业开始公布第一季业绩前跌破关键支撑位.技术性买盘及期权相关买盘亦扶助了金价.

"较长期期权在1,800美元执行价上方仍有大量未平仓合约,这令人鼓舞,"Tower Trading总裁Anthony Neglia称.

1809GMT,现货金XAU=涨1.1%,报每盎司1,658.36美元,在触及1,631.70美元低位后扳回稍早跌幅.

美国6月期金GCM2结算价涨16.80美元,报每盎司1,660.70美元.

路透初步数据显示,周二升势伴随着温和的交投.

目前金价仍较2月底创下的近1,800美元高位低7%.

**实货需求落后**

其他交易商称几家基金的程式化买盘及技术性因素支撑了黄金的升势,但黄金易因市场缺少实货需求而下跌.

印度珠宝商结束了三周来的罢工,该国黄金需求挣扎着反弹,过去两天印度的黄金日销量较上年同期低80%.

白银表现逊于黄金.现货白银XAG=涨0.1%,报31.55美元.

现货铂金XPT=跌1%,报1,590美元,现货钯金XPD=下滑0.8%,至633.38美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 目前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1660.70 16.80 1.0 1632.50 1664.80 155,984

COMEX白银期货 SIK2 31.679 0.155 0.5 31.110 31.940 46,910

COMEX铂金期货 PLN2 1593.70 -24.50 -1.5 1584.30 1634.90 7,979

COMEX钯金期货 PAM2 636.85 -6.95 -1.1 629.00 653.20 3,055

现货金 XAU= 1658.36 17.73 1.1 1632.45 1662.60

现货银 XAG= 31.570 0.040 0.1 31.190 31.920

现货铂金 XPT= 1590.00 -15.95 -1.0 1587.00 1626.45

现货钯金 XPD= 633.38 -4.95 -0.8 631.27 652.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=