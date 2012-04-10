〔金属期市〕期铜跌至三个月低位,受累于成长担忧

* 期铜跌穿持续数月的区间底部

* 中国3月铜进口按月下降4.6%

* 印尼锡出口3月下降4.9%

路透4月10日电---铜价周二跌至三个月低位,成交放量,受累于与中国经济降温以及美国就业增长放缓相关的需求转弱的前景.

铜价跟随诸如股市和原油等其他风险市场跌势,上周五公布的令人失望的美国就业报告和不断恶化的欧元区债务危机再度点燃了全球复苏不够强劲的观点,继续令铜价承压.

国际货币基金组织(IMF)发布的经济预期转弱巩固了上述观点,IMF称,鉴于全球经济活动疲弱,商品出口商应准备应对价格走低.

Integrated Brokerage Services LLC驻芝加哥的贵金属主管交易员Frank McGhee表示,"总体而言,尤其是在工业金属市场方面,未来60-90天市场将进一步大幅走低."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收跌325美元,或3.9%,报每吨8,036美元,盘中跌至日低8,024.85美元,此为1月16日以来最低.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2收挫7.00美分,报每磅3.65美元,略高于三个月低位3.6450美元.

汤森路透初步数据显示,纽约市场尾盘,成交量飙升至历史新高逾118,700口,超过今年2月21日创下的纪录117,165口.

交易商和分析师称,期铜上周在复活节假期前收盘持平,且跌穿持续逾两个月的交易区间每吨8,200-8,700美元(每磅3.70-4美元),预示着从技术面看将进一步走低.

"在较短的时间内,技术面利空,因一直在上述区间买入以支撑铜价的投资者目前已不复存在,"得克萨斯州U.S. Global Investors Inc的高级交易员Michael Matousek表示,该公司管理着30亿美元的资产.

"我预计铜价将跌至约3.60美元水平...这是12月初的上一个阻力位,是投资者再度开始入市,小心翼翼试水的一个良好价位."

INTL FCStone的商品分析师Edward Meir称,如果周三连续第二日收在8,150美元之下,铜价将跌至1月低位约7,500美元.

根据中国海关总署公布的数据,中国3月铜进口下降4.6%,至462,182吨,2月为484,569吨.[ID:nEAP307322]数据还显示,3月铜进口仍是历史第四高水平.

数据显示,中国市场上交易商将铜用于融资交易的现象仍十分普遍,但分析师表示,这也暗示终端需求疲弱,可能影响到铜的进口,令铜价承压.

最新数据显示,LME铜库存增加3,625吨,与10月初以来的下降趋势相左.

其他基本金属方面,期铝和期铅均跌至1月初以来最低,受期铜跌势拖累.三个月期铝CMAL3收跌2.1%,报每吨2,068.50美元.三个月期铅CMPB3回落2%,收报每吨2,018美元.

三个月期锡CMSN3收挫1.8%,报每吨22,750美元,之前公布的数据显示,全球最大出口国印尼3月精炼锡出口下降4.9%,至8,607.71吨,上年同期为9,051.46吨.

以下为1805GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 365.55 -6.45 -1.73 343.60 6.39

LME期铝 2065.00 -44.00 -2.09 2020.00 2.23

LME期铜 8025.00 -336.00 -4.02 7600.00 5.59

LME期铅 2017.00 -42.50 -2.06 2035.00 -0.88

LME期镍 18170.00 -235.00 -1.28 18710.00 -2.89

LME期锡 22725.00 -450.00 -1.94 19200.00 18.36

LME期锌 1989.00 -14.00 -0.70 1845.00 7.80

上海期铝 16135.00 -35.00 -0.22 15845.00 1.83

上海期铜 59340.00 -430.00 -0.72 55360.00 7.19

上海期锌 15520.00 -15.00 -0.10 14795.00 4.90

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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