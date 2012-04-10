〔纽约期市〕ICE期棉涨跌不一,市场审视政府报告以寻觅线索

路透纽约4月10日电---期棉周二收盘涨跌不一,投资者仔细审视美国政府作物报告,以寻觅明晰线索.而谷物和股票市场双双疲软,同样令远月合约承压.

洲际交易所指标5月期棉合约CTK2升0.25美分,收报每英镑89.73美分,盘中交投于89.34-90.90美分.其余合约收低.

洲际交易所和汤森路透数据显示,周二成交量预计将触及近53,600口的2011年11月15日来高位,当时为57,321口.

美国农业部供需月报预期,截至7月31日的2011/12作物销售年度,全球棉花库存料将为6,607万包,高于2010/11作物销售年度的5,051万包,年增幅为逾25年以来最大.

分析师说,尽管数据表面看起来利空市场,但美国农业部数据显示,全球库存中有接近一半是在印度和中国,而这两个国家的库存不会流入市场.

谷物价格疲软,玉米价格跌2%,同样令棉花市场承压.另一个负面因素就是全球股市下跌,因担心美国就业增长放缓.

交易员表示,市场正等待周四公布的美国一周出口销售报告,以察对美国棉花的需求.

ICE Futures U.S.数据显示,4月9日,未平仓合约为189,612口,低于4月5日的193,427口,后者为2011年2月15日以来最高.(完)