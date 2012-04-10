〔纽约汇市〕日圆持坚,因日本央行按兵不动且市场担心欧债危机

* 日本央行未进一步放宽政策

* 欧元区忧虑、美国数据疲软或提振日圆需求

* 西班牙、意大利公债较可比德债利差走阔

路透纽约4月10日电---投资者避险操作周二将日圆兑美元及兑欧元推升至数周高位,因西班牙和意大利公债收益率(殖利率)上扬,凸显出对全球经济的忧虑,且日本央行称并未考虑进一步放宽货币政策.

投资者逃离欧元和股市等风险较高资产,因欧元区持续与延宕未决的债务危机抗争,市场担心全球经济成长或持续不振.

欧元兑日圆跌至近七周低点,或录得五周来最大单日跌幅.

美元兑日圆挫至近一个月低点,势将连续第五日下跌.

"比较关注西班牙,"瑞穗实业银行外汇销售部门副总裁Fabian Eliasson说.并称日本央行决定不进一步放宽政策,令投资者转向日圆.

日圆和美国公债等的避险魅力进一步升温,西班牙公债收益率升至近6%,德国公债收益率周二追平纪录低点,都反映出对欧元区主权债务危机的忧虑之情.

"日圆因避险而变得略为吃香,因欧洲股市大跌,"Tempus Consulting 汇率策略师John Doyle说.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌26.09点,或2.48%,报1,026.15点,为1月中来最低收位.[.EUCN]