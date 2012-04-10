〔美国债市〕指标公债收益率降至四周低点,受全球经济增长忧虑打压

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，需尽快就希腊救助检视达成协议以免生新不确定性
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* 德国公债收益率降至9月以来最低
* 美国10年期公债收益率触及四周来最低
* 美联储买入较长期公债
路透纽约4月10日电---美国公债价格周二上涨,指标公债收益率在逾四周来首次跌破2%,因对全球经济增长步伐的忧虑提振了对美国公债的买需.
市场对欧债问题的忧虑再度浮现,因西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB升至近6%,人们认为这一水平长期内难以为继.
上周五美国公布的非农就业报告令人失望,市场质疑美国经济的复苏步伐,此后投资者即在美国公债中寻求避险.
周二经济成长忧虑进一步加剧,因中国公布3月意外录得贸易顺差,这是受出口增长及进口低于预期所致;进口低于预期凸现中国国内经济放缓.
"(美国)就业的坏消息令人们更加怀疑全球经济复苏,且显示经济易陷入双底(衰退),"马萨诸塞州Cabot Money Management固定收益投资组合经理William Larkin称.
在美国政府标售三年期公债中,间接投标部分为2011年8月以来最高,反映投资者对避险资产需求旺盛.
"看来海外投标者显示出购买意愿,尽管本周因假期交易日减少,这是欧元区问题再度影响美国公债市场的信号,"野村证券国际驻纽约的美国利率策略主管George Goncalves称.
指标10年期公债US10YT=RR价格涨18/32,收益率报1.984%,为3月8日以来最低,而且低于周一尾盘的2.05%.
30年期公债US30YT=RR价格升1-8/32,收益率报3.13%,低于周一尾盘的3.20%.
指标公债收益率仍受上周五美国就业数据的影响,该数据令投资者增加押注美联储将推出更多货币刺激措施.
周二早上,美联储买入18.43亿美元较长期公债,这是卖短买长(扭转操作,twist operation)的一部分,美联储还计划周二下午买入42.5亿至50亿美元较长期公债.
美国财政部将于周三标售210亿美元续发的10年期公债,周四标售130亿美元续发的30年期公债.
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价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 99-30/32 (+02/32) 0.290
五年期公债US5YT=RR 100-23/32 (+09/32) 0.852
10年期公债US10YT=RR 100-04/32 (+18/32) 1.986
30年期公债US30YT=RR 99-27/32 (+1-07/32) 3.133 (完)
--编译 于春红;审校 李军
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