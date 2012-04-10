〔美国股市〕道指、标普500股指连跌五日,美铝盘后公布业绩后强劲反弹

道指成份股美国铝业(AA.N)在盘后交易中攀升5.4%,报9.82美元,之前该公司公布季度业绩.

标普500指数成份股中已有5%公布业绩,根据汤森路透的一项报告Thomson Reuters Director's Report,季度获利增长3.1%.

"我们明显看到依赖于全球成长的企业获利增长大幅放缓,利润率已停止增加,且鉴于欧洲的所有问题,全球成长状况目前并不很好,"芝加哥Northern Trust Global Investments的首席投资策略师Jim McDonald表示,该公司管理着6,500亿美元的资产.

道琼工业指数.DJI收跌213.66点,或1.65%,至12,715.93点;标准普尔500指数.SPX收挫23.61点,或1.71%,至1,358.59点.Nasdaq指数.IXIC下跌55.86点,或1.83%,至2,991.22点.

成交高于平均水平,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约81.8亿股,高于78.4亿股的去年日成交均值.

CBOE波动性指数.VIX跳升8.4%,至20.39,连涨第八日,为近九年来最长升势.该指数盘中触及21.06的日高,日内涨幅接近12%.

标普500指数年内迄今仍上扬8%,首季涨幅为12%.

该指数过去五个交易日累积回落4%,为11月以来最长跌势,因投资者对经济强势和美国联邦储备理事会(FED,美联储)保持宽松政策的意愿存有疑问.

上周五公布的疲弱的非农就业报告加重了美国股市的近期跌势,美联储上周二公布的3月会议记录引发此轮跌势.会议记录被解读为显示美联储推出更多刺激举措的意愿减弱.

一项周一公布的路透调查显示,多数美国大型银行预计美国就业市场成长疲弱,且经济复苏乏力,这将迫使美联储推出新一轮货币刺激政策.

苹果(AAPL.O)股价在触及644美元新高,市值一度超过6,000亿美元后急跌.收盘下1.2%,报628.44美元.

Supervalu Inc (SVU.N)跳升15.2%,报6.13美元,之前该公司公布的获利强于预期,且发布的全年获利预期超过分析师预估.

百思买(BBY.N)股价触及2008年12月以来最低,且触及日低,之前执掌该公司28年的首席执行长Brian Dunn辞职.该股收跌5.9%,报21.32美元,距离21.21美元的日低不远.(完)

--编译 梁睿雪/母红;审校 李军/利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.............[.LCN] 德法股市报导.................[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI