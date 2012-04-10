〔金砖国家〕4月10日股汇市收盘纵览

路透4月11日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月10日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.99%,报1,016.17点.

中国股市:沪综指周二先抑后扬震荡收升,稍早公布的3月贸易数据不佳,引发实体经济增长疑虑,一度令股指跌破2,260点,但午盘在金融和地产等权重股整体上涨提振下,股指快速拉升翻红.沪综指.SSEC收报2,305.86点,涨20.09点,或0.88%,今日上海A股成交额为630亿元人民币,上交易日为550亿元.[.SSCN]

香港股市:跌至两个半月低位,受累于权重较大的银行板块,因投资者在本周更多中国经济数据公布前持谨慎立场,本周的数据将为当局是否会放宽政策给出更多线索.恒生指数.HSI收跌1.15%,报20,356.24点.恒生国企指数.HSCE收跌1.38%,报10,596.91点,受全球市场在复活节假期后开市走弱的拖累.此前美国经济数据疲弱,以及中国通胀率高于预期打压冒险意愿.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二续收跌.3月出口数据好于预期并录得较大额顺差,但市场反应平淡;购汇盘跟随海外欧元走势买入美元,致人民币走势续显弱.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水160点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3275元.[CNY/CN][ID:nSB15TyF8n]

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印度股市:主要股指小幅上涨,Hindustan Unilever(HLL.NS)等消费品类股因投资者转向防御性股票而受益,不过在下调新德里天然气税率的政令发布后,石油和天然气类股下跌.BSE指数的消费品分项指数.BSEFMCG上涨2%,稍早盘中一度触及纪录高位.指标BSE指数.BSESN收高0.13%,报17,243.84点.[.BO][ID:nL3E8FA3LS]

印度汇市:石油进口商的美元买需打压印度卢比至近三个月低位,印度股市走势动荡及对全球增长的担忧令风险偏好保持低迷状态.印度卢比兑美元INR=D2收报51.475/485,低于周一收盘价51.14/15,盘中一度触及1月16日以来的低位51.495.[INR/][ID:nL3E8FA3ID]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,606.980点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.54%至849.33点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.33%至29.7425;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.39%,报38.9000.

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巴西股市:拉丁美洲股市下跌,因对欧元区债务危机的紧张情绪重燃,而且弱于预期的中国进口数据暗示该国需求下降.中国是拉丁美洲最大的贸易伙伴国之一.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低1.88%至61,738.28点,为逾一个月的最大单日跌幅,且创1月18日以来的最低收盘价.[ID:nL2E8FACSJ]

巴西汇市:拉丁美洲货币普跌,其中墨西哥披索下滑逾1.5%,令区域货币面临抛压,因对全球经济增长及欧洲财政的担忧挥之不去,煽动投资者避险情绪.巴西雷亚尔兑美元BRBY下跌0.6%,报1.8286.[ID:nL2E8FABU0]

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南非股市:小幅收跌,追随全球市场的悲观情绪,而且恐进一步走软,因投资者料会把资金转入风险较小的资产.约翰内斯堡Top-40绩优股指数JTOPI收低0.4%,报29,636点,综合指数.JALSH收跌0.34%至33,617.74点.[.J][ID:nL6E8FA4M3]

南非汇市:南非兰特兑美元跌至两个半月低位,因顾忌全球经济前景疲弱,投资者抛售风险较高的新兴市场资产,转而买入日圆等避险货币.在汤森路透追踪的20种新兴市场货币兑美元中,南非兰特兑美元ZAR=D3的跌幅居前.根据路透数据,1400 GMT,南非兰特兑美元报8.0015,为1月23日以来的低位,较周一收盘价7.8875下跌1.40%.[ZAR/][ID:nL6E8FA3JU](完)