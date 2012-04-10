〔货币市场〕美国四周期国库券买需强劲;欧元区银行间利率触及低位

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，需尽快就希腊救助检视达成协议以免生新不确定性
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路透纽约4月10日电---美国财政部周二进行的300亿美元四周期国库券标售吸引强劲买需,投标倍数达到4.71倍,仅略低于上周的4.75倍,且以0.080%高值得标的比率达到21.07%.
Jefferies and Co.副总裁暨货币市场分析师Thomas Simons表示,间接投标得标比率为30.8%,略低于上周,但远高于近期平均水准.
交易商得标比率仅为56.9%,为3月6日以来最低.直接投标得标比率为12.2%,为3月13日以来最低.
近期公债标售之际,正值对于美国经济成长放缓的忧虑升温,且投资者担心欧洲财政问题是否会连累银行业.
不过在海外市场,关键性的欧元区银行间市场拆放款利率周二触及21个月新低,因欧洲央行自去年底以来向金融市场挹注大量资金.
欧洲央行在上周维持官方利率在1.0%不变,且自12月底以来已经向银行系统投放了逾1万亿欧元超低成本三年期资金,此举令银行间拆放款利率大降45%.
三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=周二继续下滑,触及0.764%,为2010年6月以来最低.六个月EuriborEURIBOR6MD=从1.064%跌至1.061%,12个月EuriborEURIBOR1YD=从1.402%跌至1.398%.
短期利率亦随之下跌.一周期EuriborEURIBORSWD=继续在纪录低点附近挣扎,小幅下滑至0.316%,欧元无担保之加权平均隔夜利率EONIA=从0.353%降至0.352%.
美元计价银行间市场EuriborUSDEURIBOR=上升.三个月期美元EuriborUSDIB3MD=从0.961%升至0.971%,隔拆利率USDIBOND=则从0.326%升至0.329%.
银行系统中过剩流动性居高不下,导致欧洲央行隔夜存款工具被大量使用,银行在央行的最新隔夜存款规模达到7,850亿欧元.而在平时,这一规模极小.
欧洲央行提供给银行业者的隔夜存款利率为0.25%,这依然是货币市场利率的低限.(完)
--编译 郑茵;审校 张明钧
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