〔英国数据〕3月同店零售销售同比上升1.3%,创今年来最快升速--BRC

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，需尽快就希腊救助检视达成协议以免生新不确定性
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路透伦敦4月11日电----英国零售业联盟(BRC)周三公布的调查显示,英国3月零售销售升速创今年以来最快,而且各个部门的工作机会增多,增添了经济缓慢复苏的迹象.
英国3月同店零售销售同比上升1.3%,这胜过分析师预估的销售迟滞,并且优于2月的下滑0.3%.
BRC主管Stephen Robertson称,3月零售销售受到天气异常温暖和晴朗的提振,这种天气激励英国人购买鞋类、服装和户外休闲活动商品.
但他警告称,该数据未必标志着销售趋势好转.
3月包括新开店面在内的总零售额较上年同期增长3.6%,2月为上升2.3%.
英国消费者自2007-2009年危机以来大幅勒紧腰带过日子,不过有迹象显示销售复苏,因信心脱离纪录低位,且就业市场回稳应能支撑英国消费者的信心.
英国招聘与就业联合会(Recruitment and Employment Confederation)称调查显示,英国3月工作岗位空缺增加速度为去年7月来最快.(完)
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--编译 杜明霞;审校 徐文焰
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