《独家新闻》贝恩资本或计划筹资60-80亿美元,成立新收购基金--消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透纽约4月10日电---据两位知情消息人士,美国贝恩资本在考虑筹资60-80亿美元,成立一支新的全球收购基金,并对其管理费向投资者提供三个选项.
消息人士称,贝恩资本可能最早在今年夏季开始为其全球第11支收购基金(Fund XI)筹资.
他们补充称,贝恩曾对投资者表示,如果把联合投资算在内,筹资可能达到80-90亿美元,上一支收购基金Fund X规模总计为127亿美元.扣除联合投资,Fund X的规模为107亿美元.
贝恩拒绝就此置评.
私募基金筹资环境变得艰难,促使许多基金公司缩减融资规模.这也促使贝恩资本利用费用结构吸引更多投资者加入.(完)
--编译 李爽; 审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)