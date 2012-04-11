《独家新闻》贝恩资本或计划筹资60-80亿美元,成立新收购基金--消息

路透纽约4月10日电---据两位知情消息人士,美国贝恩资本在考虑筹资60-80亿美元,成立一支新的全球收购基金,并对其管理费向投资者提供三个选项.

消息人士称,贝恩资本可能最早在今年夏季开始为其全球第11支收购基金(Fund XI)筹资.

他们补充称,贝恩曾对投资者表示,如果把联合投资算在内,筹资可能达到80-90亿美元,上一支收购基金Fund X规模总计为127亿美元.扣除联合投资,Fund X的规模为107亿美元.

贝恩拒绝就此置评.

私募基金筹资环境变得艰难,促使许多基金公司缩减融资规模.这也促使贝恩资本利用费用结构吸引更多投资者加入.(完)